Addio al bel tempo: temporali e nubifragi nel weekend in tutta Italia

Maltempo in Italia: temporali e nubifragi nel weekend

Stando alle ultime previsioni, le temperature miti che hanno caratterizzato questo inizio autunno saranno un ricordo a partire già da questo weekend. A causare il repentino abbassamento delle temperature saranno delle correnti fredde provenienti dall’Atlantico e dalle regioni artiche che creeranno una forte depressione nelle regioni dell’Europa del nord (principalmente nel Regno Unito) e dell’est (Scandinavia). Le correnti giungeranno già da domani anche nel nord Italia, dove sono previsti temporali e nubifragi in varie zone: Liguria e Lombardia saranno le regioni maggiormente colpite dal maltempo, con piogge su tutto l’arco alpino e pre alpino.

Il meteo di sabato e domenica: temporali al nord e piogge in alcune zone del centro e del sud

Domani il maltempo colpirà principalmente il nord Italia con rovesci temporaleschi in tutte le regioni. Leggermente migliore la situazione al centro e al sud dove comunque sono previste piogge in Toscana, Lazio, Molise, Campania ed in Sicilia. La situazione peggiorerà domenica: continueranno le piogge intense in tutte le regioni del nord con possibilità di nubifragi ancora una volta in Liguria. Il fronte temporalesco però si allargherà anche alle altre zone d’Italia con rischi di forti temporali anche in Toscana, Lazio, Umbria, Sardegna, oltre alla Campania e le parti ioniche di Calabria e Sicilia.

Le previsioni indicano che il maltempo continuerà anche nella giornata di lunedì. Le piogge continue esporranno, secondo quanto affermato da ‘Meteo.it‘, espongono alcune zone d’Italia ad un forte rischio idrogeologico. Le zone montuose alpine ed appenniniche potrebbero infatti essere interessate da frane e smottamenti.

