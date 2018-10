Emma Marrone, nuovo singolo dal 2 novembre e la seconda parte dell’Essere qui tour da febbraio 2019

Emma Marrone, tutte le date dell’Essere qui tour 2019

Partirà da Bari, nella sua amata Puglia, la seconda parte dell’Essere qui tour, dopo le date del 2018 che l’hanno vista cantare in giro per l’Italia.

Un tour che la metterà a contatto con il suo pubblico e che le darà la possibilità di cantare le canzoni del suo ultimo album (‘Essere qui’, per l’appunto) ma anche altre canzoni del suo repertorio.

Di seguito tutte le date del tour 2019 di Emma Marrone (che durerà circa 15 giorni, dal 15 febbraio al primo marzo – ultima data al Pala Lottomatica di Roma).

Essere qui tour 2019, le date

15 FEBBRAIO – Pala Florio di Bari

16 FEBBRAIO – Pala Calafiore di Reggio Calabria

18 FEBBRAIO – Pala Sele di Eboli

20 FEBBRAIO – Modigliani Forum di Livorno

22 FEBBRAIO – Pala Prometeo di Ancona

23 FEBBRAIO – Unipol Arena di Bologna

26 FEBBRAIO – Mediolanum Forum di Assago (Milano)

27 FEBBRAIO – Pala George di Montichiari (Brescia)

1 MARZO – Pala Lottomatica di Roma.

Mondiale, il nuovo inedito di Emma Marrone in radio

Intanto, dal 2 novembre, andrà in rotazione radiofonica il nuovo inedito di Emma Marrone, intitolato ‘Mondiale’. Un inedito circa il quale la cantante salentina s’è espressa così: «“C’è una parola potentissima che ci fa tremare.. la chiamano amore”. Le parole di Colapesce, di Matteo Mobrici e Federico Nardellisono state un pugno nello stomaco, non ho avuto nessun dubbio quando ho sentito questa canzone d’amore 3.0, figlia di questi tempi moderni. Le “strategie” e la voglia di cambiarci a vicenda per amare con meno rischi possibili e per non farci spezzare il cuore. Romantica e struggente un po’ come me, ma stavolta il mio cuore è un palloncino ed è pronto a prendere il volo.. libero e rosso come non lo era da tempo».

