Fabrizio Corona su Instagram contro Ilary Blasi: “Preparati perché adesso scateno l’inferno” – VIDEO

Fabrizio Corona su Instagram ancora contro Ilary Blasi

Non solo lo scontro in diretta tv di cui vi abbiamo parlato stamattina ai margini dell’ospitata nella casa del Grande Fratello Vip: lo scontro frontale tra Fabrizio Corona ed Ilary Blasi è continuato tramite le reti social (che Ilary ha dichiarato di non usare, ma che Corona usa abbondantemente e sa perfettamente come usare).

L’ex paparazzo si è nuovamente scagliato contro Ilary Blasi, attraverso un video pubblicato dapprima su Instagram:

“Io da una ragazzina di 30 che è in televisione solo perché ha sposato un ex calciatore che è capace di non dire una parola in italiano ma solo di tirare due calci al pallone non mi faccio prendere per il culo. Ora cara mia visto che tu mi hai abbassato il microfono io dirò la verità come deve essere detta, preparati perché adesso scateno l’inferno”.

Di seguito il video, che ha fatto il giro di tutti i social

Adesso è grande l’attesa per scoprire in che maniera Fabrizio Corona scatenerà l’inferno contro l’amata conduttrice capitolina.

