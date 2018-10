Il successo di Gina Stewart: la nonna più sensuale del mondo è nella top 100 di ‘Maxim’

La nonna più sexy del globo ha un nipote

Non solo è diventataprima di compiere 50 anni ma è anche considerata la più sexy al mondo. Si chiama Gina Stewart e non è sicuramente una nonna come le altre: il motivo? anzitutto la sua età, 48 anni, ma ancheche non passa certo inosservato. Tanto che la rivista Maxim ha deciso di eleggerla come la nonna più sexy al mondo inserendola inoltre nella top 100 delle donne più hot.

Gina, che ha un nipote, è madre di quattro figli e non si tratta del primo ‘successo’ ottenuto grazie alla sua bellezza: in precedenza si era già messa in gioco partecipando ad un concorso di bellezza organizzato dalla versione australiana della rivista. Ma la sua finalità era diversa da quello che si potrebbe immaginare: puntava infatti alla vittoria del premio in denaro che aveva intenzione di consegnare ad una amica, sostenendola economicamente nel duro percorso di riabilitazione conseguente all’ictus che l’aveva colpita. Pur non conquistando il gradino più alto del podio, Gina Stewart è comunque riuscita nel suo intento, grazie ad una raccolta fondi.

La sexy nonna conquista i social

Nello stilare la classifica delle 100 donne più sexy del mondo, i responsabili di Maxim si sono ricordati di lei e hanno deciso di posizionarla al 90esimo posto. Che però si è trasformato in un clamoroso successo mediatico nel momento in cui si è scoperto che la 48enne era già nonna. In tanti hanno iniziato a seguirla su Instagram, social sul quale può vantare un segiuto di 100mila followers ai quali regala periodicamente immagini provocanti, da vera ‘nonna sexy’.