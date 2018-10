Riconoscere quando il numero è di un call center? Ora si può, grazie al prefisso

Stop ai call center, arriva il prefisso

Chiunque di noi avrà ricevuto una telefonata da un numero non presente nella nostra rubrica e una volta risposto, si sarà trovato a parlare con un operatore di un call center che propone abbonamenti per il cellulare, internet o pay-tv.

Ebbene, a breve queste telefonate diventeranno facilmente riconoscibili fin dal numero. Stando a quanto rivelato dal quotidiano “La Repubblica”, infatti, il Garante per le Comunicazioni ha deciso che queste chiamate commerciali dovranno diventare subito riconoscibili dall’utente, che avrà così la facoltà di non rispondere.

Per far ciò verrà introdotto un prefisso: si tratta del numero 0844, che comparirà in caso di chiamata commerciale e anche in presenza di telefonate fatte per “ricerche di mercato e pubblicità”.

Ma anche stavolta c’è una scappatoia

Tuttavia, come spesso succede nel nostro Paese, “fatta la legge, trovato l’inganno”. Come rivela sempre “Repubblica”, un call center potrà anche evitare di far comparire il prefisso 0844 tramite una scappatoia: basterà utilizzare un numero che inizia per zero (come se fosse di una città) oppure un numero che inizia per 3 (come se fosse di un cellulare).

Ma l’utente, anche in questo caso, potrà tutelarsi richiamando e raggiungendo l’utenza dalla quale è partita la chiamata: una possibilità che fino ad oggi non era permessa.

