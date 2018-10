Schiaffi, spintoni e minacce, l’asilo diventa un inferno: arrestate 4 maestre

Arrestate 4 maestre d’asilo: schiaffeggiavano, legavano spintonavano e minacciavano i piccoli alunni.

I Carabinieri di Capurso (Bari) hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare ai danni di quattro maestre d’asilo, colpevoli di aver maltrattato e vessato i propri alunni. Le donne si sono rese colpevoli di maltrattamenti di vario genere, tutti filmati dalle telecamere piazzate dagli uomini dell’arma nel corso delle indagini avvenute tra dicembre 2017 e maggio 2018. Una volta raccolte prove sufficienti, i Carabinieri hanno depositato le prove alla procura e richiesto un’ordinanza d’arresto per le tre donne che al momento si trovano agli arresti domiciliari per le accuse di maltrattamenti ai danni di minori.

Schiaffi, spintoni e minacce a bambini di 3 anni

Grazie alle telecamere piazzate dall’arma si è scoperto che le maestre erano solite punire gli alunni vivaci con spintoni e schiaffi sulle braccia ed in viso. Qualora i piccoli si mostrassero recidivi in comportamenti non tollerati all’interno dell’asilo, le donne li punivano in maniera umiliante: la pratica più utilizzata era quella di costringerli a stare con la testa riversa sul banco in segno di sottomissione, posa nella quale venivano costretti con la forza qualora si fossero rifiutati di assumerla. In alcuni casi le donne ricorrevano anche alle minacce, quando i bambini si ribellavano al loro controllo le maestre gli dicevano che li avrebbero portati dai Carabinieri per farli mordere dai cani dell’unità cinofila.

