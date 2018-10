Violento impatto frontale sulla Statale: muoiono due 18enni, è dramma

Violento scontro frontale tra due auto sulla statale causa la morte di due diciottenni

Tragico incidente stradale in provincia di Salerno: due ragazzi a bordo di una Lancia Y sono andati a scontrarsi frontalmente con una Bmw 320 con a bordo due medici mentre percorrevano la stradale degli Alburni in direzione di Roccadaspine. Lo scontro tra le due auto è avvenuto intorno alle 23:30 per cause ancora in via di definizione (probabilmente una delle due auto ha varcato i confini della propria corsia andando a sconfinando sull’altra). L’impatto tra i due mezzi è stato talmente violento che tutti gli occupanti delle auto hanno perso conoscenza. Ad avere la peggio sono stati i due 18 enni, Vincenzo Pepe e Pasquale D’agosto.

Violento impatto frontale: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono giunti qualche minuto dopo i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno controllato le condizioni di tutti i passeggeri e si sono resi immediatamente conto che per i due 18enni non c’era più niente da fare (i due giovani sono morti sul colpo). I passeggeri della Bmw, sono invece stati portati in codice rosso all’ospedale di Battipaglia ‘Santa Maria della Speranza’, dove sono tutt’ora ricoverati.

I cadaveri dei due diciottenni sono stati estratti dalle lamiere e portati in obitorio, dove i genitori hanno effettuato il riconoscimento. Nei prossimi giorni verranno effettuati degli esami esterni sui corpi per stabilire la causa della morte ed aiutare la polizia a ricostruire la dinamica dell’incidente.

