Grande Fratello Vip, voce shock: Fabrizio Corona avrebbe distrutto il proprio camerino

Fabrizio Corona distrugge il camerino dopo il Grande Fratello

Come una rockstar, Fabrizio Corona ha distrutto il proprio camerino, allestito nel camper di proprietà di Mediaset, dopo l’ospitata nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2018, andata in onda giovedì 25 ottobre. Lo riporta quest’oggi Leggo.it.

Dopo la lite in diretta, in cui l’ex paparazzo c’è andato giù pesante con Ilary Blasi (“Ci persone importanti in tv che sanno che quello che ha scritto tuo marito è una stronzata. Io ti rovino”), e l’ulteriore sfogo social (“Dirò la verità come deve essere detta, preparati perché adesso scateno l’inferno”), si aggiunge un nuovo dettaglio su questo “show fight”, che vede Fabrizio Corona scatenato.

“Show fight” che ha origini molto lontane e che vede ha tra i protagonisti anche il marito della Blasi, Francesco Totti, più volte citato in questo scontro. Ad oggi, l’ex fuoriclasse non ha detto la sua al riguardo. Lo farà?

