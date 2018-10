Incidente sexy per Guendalina Tavassi a Tale e Quale Show, Conti costretto a intervenire

Tale e Quale Show, la Tavassi mostra un po’ troppo

Siparietto sexy nel corso dell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Protagonista involontaria del bollente scivolone è stata Guendalina Tavassi, un incidente che ha richiesto l’immediato intervento di Carlo Conti per ‘raffreddare’ gli animi. L’abito super trasparente della Tavassi ha rubato la scena al vincitore della puntata, l’ultima di stagione, Antonio Mezzancella. L’ha infatti scelto di interpretare Irene Grandi e la sua performance è piaciuta al pubblico che pare però aver gradito anche gli istanti immediatamente precedenti: nel corso dell’intervista con Carlo Conti infatti, il succinto abito della Tavassi ha mostrato un po’ troppo.

Al conduttore non è sfuggito il dettaglio: Conti è così intervenuto chiedendo all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di raggiungere la cabina camminando all’indietro e senza voltarsi, così da non mostrare la lingerie in camera, una vera e propria impresa considerati i vertiginosi tacchi indossati dalla Tavassi. Carlo Conti l’ha quindi aiutata a guadagnare la cabina ‘in sicurezza’ e la sexy scena si è così chiusa tra i sorrisi e gli applausi del pubblico. Conti è riuscito a risolvere la situazione con la sua consueta ironia, evitando che la concorrente mostrasse il lato B. Se in molti hanno apprezzato, altri si sono lamentati sui social dell’outfit scelto da Guendalina Tavassi, considerato troppo esagerato tanto più per una prima serata Rai. Ma le critiche sono durate poche: la Tavassi ha infatti conquistato tutti interpretando la Grandi sulle note di Bum Bum.