Royal baby in arrivo, lo spirito di Lady Diana avrebbe parlato a due medium

Lady Diana avrebbe parlato dall’aldilà e avrebbe fatto rivelazioni sul figlio di Harry e Meghan

È arrivato la settimana scorsa l’annuncio che, dal momento del loro matrimonio, tutti stavano aspettando:

Il primogenito dei Duchi del Sussex verrà al mondo in primavera e, naturalmente, la curiosità intorno a questa gravidanza (ed intorno alla favola vissuta da Meghan Markle) è altissima. E dopo il confronto– mai spentosi- tra la figura di Kate Middleton e quella della compianta suocera Diana, non manca nemmeno in questo caso un accenno alla defunta ex moglie del principe Carlo.

Le due medium rivelano le parole che avrebbe detto lo spirito di Lady D sul royal baby

Due sorelle gemelle di nome Terry e Linda Jamison, già note alle cronache inglesi per aver rivelato alcuni dettagli (poi rivelatisi corretti) sui primi due figli di William e Kate, hanno annunciato di aver parlato con lo spirito di Lady Diana.

La defunta ex moglie del Principe Carlo avrebbe fatto alle due medium delle rivelazioni sulla gravidanza di Meghan Markle, fresca sposa del figlio minore Harry, e sul bambino (o sulla bambina) che vedrà la luce nella primavera del 2019.

La storia delle due gemelle è stata raccontata dal Daily Star Online. Terry e Linda Jamison sarebbero state contattate dallo spirito di Diana subito l’annuncio del prossimo arrivo di un nuovo royal baby in famiglia. La Principessa del Galles si sarebbe palesata per complimentarsi con il figlio e con la nuova per l’arrivo di quello che sarà il quarto nipotino dell’indimenticata Lady Diana e del Principe Carlo.

Lady Diana avrebbe rivelato anche alcune caratteristiche della personalità del nipotino che sta per nascere, dicendo alle medium che il bimbo condividerà un hobby con il nonno Carlo, sarà portato per le arti e che somiglierà ai genitori (più a Meghan caratterialmente): sarà esuberante, grintoso, generoso e indipendente.

Non sarebbero mancate, inoltre, alcune raccomandazioni di Lady D nei confronti della nuora. Meghan dovrà riposarsi e lasciarsi guidare, in questa straordinaria avventura che è la maternità, da sua madre che instaurerà un legame fortissimo con il nascituro.

Maria Mento

