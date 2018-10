Stasera in Tv sabato 27 ottobre: Riot – In rivolta, Tu si que vales, Shrek e vissero felici e contenti e La tela dell’assassino

Sabato 27 ottobre: stasera in Tv Riot – In rivolta, Tu si que vales, Shrek e vissero felici e contenti e La tela dell’assassino

Anche oggi, sabato 27 ottobre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Su Canale 5 va in onda Tu si que vales. Artisti e sportivi (o aspiranti tali) in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Le prove dei concorrenti sono cronometrate da una clessidra che darà loro solo due minuti di tempo per convincere i giudici e poter continuare la gara. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 27 ottobre 2018. Curiosi? Continuate a leggere la programmazione per saperne di più.

Rai 1

20:35 – Portobello

00:20 – Petrolio

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Vendetta

21:50 – N.C.I.S. New Orleans Doppio bluff

22:40 – Elementary Il lato oscuro delle bambole

Rai 3

21:40 – I Dieci Comandamenti – Speciale Come figli miei

00:10 – Un giorno in pretura Castelli di polvere

Rete 4

21:27 – Riot – In rivolta

23:20 – Law & Order: Unita’ Speciale – Il confronto

Canale 5

21:10 – Tu si que vales

00:30 – TG5 – Notte

Italia 1

21:25 – Shrek e vissero felici e contenti

23:15 – Il pianeta rosso

La 7

21:15 – Little Murders – Il caso Protheroe

23:00 – Little Murders – Il mistero Styles

Tv 8

21:30 – Il negoziatore

00:15 – Delitti Il mistero dell’Olgiata

Iris

21:00 – La tela dell’assassino

23:10 – Presagio finale

Cielo

21:15 – Vacanze per un massacro

23:15 – Pornocracy: le nuove multinazionali del sesso

Stasera in TV, sabato 27 ottobre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Riot – In rivolta (Rete 4): Jack Stone organizza una rapina in banca allo scopo di essere arrestato e finire in prigione con il famigerato boss russo Balam, che controlla le forze di polizia da dietro le sbarre. La cella di Balam e’ una sontuosa stanza privata costruita appositamente per lui, inaccessibile per la maggior parte dei carcerati. Jack e’ in cerca di vendetta: la sua famiglia e’ stata sterminata da Balam….