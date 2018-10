Terribile impatto tra un’auto e un bus: una donna è morta tra le lamiere del veicolo

Grave incidente stradale, la dinamica

Uno schianto violento che non ha lasciato scampo ad una donna di 32 anni. E’ avvenuto tra un’auto ed un bus navetta della linea Ciampino-Roma: i due mezzi sono entrati in collisione per ragioni ancora da accertare. L’impatto è stato molto violento, tanto che il veicolo condotto dalla 32enne è stato quasi completamente distrutto e anche il pullman ha riportato gravi danni.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori ma per la donna non c’è stato nulla da fare: gravemente ferito invece l’autista del mezzo pubblico, un uomo di 47 anni residente a Marino. Anche alcuni dei passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del bus hanno riportato ferite meno gravi. Stando ad una prima ricostruzione dei Carabinieri la Renault Clio avrebbe sbandato all’improvviso, ma non è ancora stato reso noto il motivo. Le ragioni potrebbero essere molteplici, dall’alta velocità all’asfalto scivoloso, fino ad una possibile distrazione della vittima.

Chiusa per ore la strada

L’incidente è avvenuto a Ciampino intorno alle 7 del mattino, in viale Kennedy chiusa al traffico per alcune ore dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri, fin dopo le 10, così da poter effettuare tutti i rilievi del caso e consentire ai vigili del fuoco di estrarre il corpo della donna, deceduta all’interno del veicolo ridotto ad un cumulo di lamiere contorte. Un’autopsia è stata disposta a Tor Vergata: proseguono intanto le indagini avviate allo scopo di accertare eventuali responsabilità. (foto di repertorio)