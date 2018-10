La moglie di Paolo Bonolis e l’aereo privato: “Questo è il mio dolore, nessuno lo vedrà mai su Instagram”

Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia: “Il dolore è privato”

Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e madre di tre dei suoi cinque figli, è tornata a rispondere a tutti coloro i quali continuano ad attaccarla sempre per lo stesso motivo.

In molti sono convinti che alla signora Bonolis piaccia ostentare la sua ricchezza, cosa che si noterebbe attraverso l’utilizzo dell’aereo privato da parte della famiglia e di cui sovente si ha notizia.

Sonia Bruganelli ha risposto e lo ha fatto, come ospite di Maurizio Costanzo, ricordando il dolore personale che muove determinate scelte familiari: la malattia della figlioletta.

Sonia Bruganelli sull’uso dell’areo privato: “Non è ostentare ricchezza: è bisogno”

Nella sua ultima apparizione come ospite del Maurizio Costanzo Show, Sonia Bruganelli ha parlato ancora una volta della malattia della figlia Silvia, sua primogenita avuta dal marito Paolo Bonolis. Silvia, che oggi ha 15 anni, è affetta da una cardiopatia congenita e la storia di Sonia come madre– come lei stessa ha dichiarato in qualche intervista- è iniziata un po’ in salita.

Più volte si è parlato del fatto che la famiglia Bonolis abbia utilizzato l’aereo privato per spostarsi, mettendo l’accento su una presunta ostentazione di ricchezza che sui social non viene proprio ben vista.

La Bruganelli ha quindi voluto ricordare che la figlia Silvia ha problemi motori e che per lei non è ottimale compiere un viaggio servendosi dei “comuni” mezzi pubblici.

«Uso gli aerei privati solo per evitare disagi a mia figlia malata. Sui social condivido momenti felici o situazioni che mi piacciono, leggeri, da condividere come in una sorta di diario pubblico. Non intendo provocare. Altre circostanze private le tengo per me. Se vado in ospedale non lo pubblico di certo», ha detto Sonia Bruganelli in risposta a chi l’ha criticata per l’utilizzo dell’aereo privato.

La moglie di uno dei conduttori televisivi più amati in Italia ha tenuto a sottolineare come sui social lei non strumentalizzi mai la malattia della figlia per ottenere più like dai suoi follower: si tratta di un dolore che viene vissuto privatamente, com’è giusto che sia, senza ostentare.

Maria Mento

