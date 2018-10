Salvata dalla gatta: donna fa una scoperta terribile grazie al suo animale

Gatta salva la vita di una donna di 45 anni

Sopravvivere grazie alla propria gatta. Unapuò raccontare l’incredibile fortuna che ha avuto per merito di Missy, una gatta dal carattere particolarmente scorbutico che però, improvvisamente, ha iniziato a comportarsi in maniera completamente diversa. Angela Tinning, questo il nome della 45enne, ha raccontato tutto sul Daily Record spiegando che da un giorno con l’altro la sua gatta è divenuta improvvisamente molto affettuosa cominciando ad adottare una serie di atteggiamenti poco corrispondenti al suo carattere come ad esempio accoccolarsi

“Probabilmente – ha spiegato la donna – lei sentiva un odore particolare”, ma non solo: tutte le volte che il felino si accocolava sul corpo di Angela, lei sentiva uno strano dolore al petto che, senza la pressione dell’animale sul seno, non avrebbe probabilmente notato per molto tempo. La Tinning ha rivelato che inizialmente non ci ha fatto caso ma dal momento che l’atteggiamento di Missy era particolarmente insistente ed i comportamenti ripetuti nel tempo, quando ha sentito che il dolore stava aumentando ha deciso di recarsi da un medico per un controllo.

La terribile scoperta

Scoprendo di avere nientemeno che un cancro al seno: Angela è stata immediatamente ricoverata per eliminare il prima possibile le cellule pre-cancerose. Se avesse atteso altre settimane avrebbero ridotto le sue aspettative di vita innalzando esponenzialmente il rischio di non sopravvivere. “Se avessi aspettato – ha detto la donna che oggi considera la sua gatta un’eroina – probabilmente il tumore si sarebbe potuto estendere e si sarebbe trattato di un’area molto più ampia. Se non fosse stato per lei, non sarei andata avanti per molto tempo”. Per questo ha deciso di proporre Missi ai National Cat Awards per l’assegnazione del premio “il gatto eroe”.