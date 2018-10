Antonio Conte nuovo allenatore del Real Madrid? L’ipotesi perde quota mentre avanza Solari

Mentre fonti italiane vogliono attribuire a questioni economiche – la buonuscita da parte del Chelsea – il rallentamento della trattativa che porterebbe Antonio Conte a guidare il Real madrid al posto di Julen Lopetegui (autore di uno degli inizi di stagione peggiori degli ultimi anni, con tanto di umiliazione nel Clasico contro il Barça), in Spagna si scrive ben altro.

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, infatti, Florentino Perez starebbe tornando sui propri passi nonostante avesse scelto Antonio Conte come prossimo allenatore delle ‘merengues’.

Se stamattina si ragionava soltanto sulla data di inizio dell’avventura dell’ex Ct dell’Italia come nuovo allenatore dei 13 volte campioni d’Europa, adesso la situazione sembra ben diversa, con le candidature di Santiago Hernán Solari (allentore del Real Madrid Castilla) e Roberto Martínez (Ct della nazionale belga che non ha mai allenato in Spagna) tornate ad essere molto forti.

A far tornare Perez sui propri passi, sarebbe stato il fatto che nelle ultime esperienze (soprattutto a Londra) Antonio Conte ha avuto alcune discussioni quantomeno accese con alcuni membri dello spogliatoio (Diego Costa, ad esempio) e per questo motivo la sua candidatura sarebbe passata in secondo piano: in uno spogliatoio esplosivo come quello delle ‘merengues’, Conte non sarebbe esattamente la persona adatta.

Ciò che è certo è che Julen Lopetegui verrà esonerato oggi pomeriggio (non disputerà il Mondiale per club come non ha disputato il Mondiale alla guida della Spagna di cui è stato Ct) e Santiago Solari guiderà i prossimi allenamenti – quantomeno come tecnico ad interim.

Qualsiasi scenario, per il resto, rimane possibile anche se la soluzione interna con Solari alla guida sarebbe quella che otterrebbe il maggior gradimento (specialmente all’interno dello spogliatoio).