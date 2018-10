Brasile, Bolsonaro ha vinto le elezioni. Il controverso presidente ultra-liberista esulta

Bolsonaro vince le elezioni in Brasile

Ieri alle 21 si sono chiusi i seggi in Brasile, consegnando la vittoria al candidato di estrema destra liberista ed anti-socialista Jair Bolsonaro.

Sconfitto invece Haddad, del Partito dei Lavoratori. Fino all’ultimo Haddad, che ha registrato una rimonta, aveva sperato di poter ribaltare un risultato che sembrava però segnato. Bolsonaro ha vinto con una buona maggioranza sull’avversario Haddad.

Bolsonaro, di conseguenza, è il primo presidente di estrema destra dalla destituzione della dittatura militare del 1984.

Il controverso Bolsonaro, l’ultra-liberista

Bolsonaro, chiamato “il mito” dai sostenitori e “Bolsonazi” dagli oppositori, Jair Messias Bolsonaro, è un iper liberista che nel suo programma paventa la privatizzazione dei servizi in Brasile. Una scelta che, alla luce del grosso divario sociale presente nel Paese giallo-verde, potrebbe acutizzare ancora di più le tensioni sociali e peggiorare lo stile di vita della parte più povera della popolazione. Ciò nonostante Bolsonaro abbia detto negli ultimi giorni prima del voto di voler rappresentare un “Paese di tutti noi, un Brasile di opinioni, colori e orientamenti diversi”.

Nonostante venga chiamato dai giornali “il Trump brasiliano”, Bolsonaro con Trump ha ben poco da spartire. Il Presidente statunitense infatti ha attuato una serie di politiche protezioniste e keynesiane che hanno rilanciato enormemente il favore ed il benessere della classe media americana.

Diverso, invece, il programma di Bolsonaro. Tagli della spesa pubblica per mezzo di privatizzazioni (tagli che, si teme, andranno a colpire pensioni, welfare, sussidi di disoccupazione in un Paese dove la disoccupazione è al 13%), istituzione di una Banca centrale che controlli l’inflazione, abbassamento dell’età della responsabilità penale da 18 a 16 anni, sempre più potere alla polizia per fronteggiare la violenza in uno dei Paesi con più omicidi del mondo. Queste alcune delle pillole di Bolsonaro che si proclama ultra-liberista, ed anti-socialista.

