Dramma sulla A4: auto si schianta contro guard rail, muore donna 31enne prossima al matrimonio

L’incidente è avvenuto domenica pomeriggio, sulla A4 nei paraggi di Arluno (in provincia di Milano), ma se ne continua a parlare per la drammatica circostanza che ha voluto che la vittima fosse ad un passo dalle nozze: la donna, una 31enne modenese, si sarebbe dovuta sposare a breve ma è morta mentre si trovava a bordo di un Fiat Qubo che – intorno alle 16:30 di domenica – si è schiantat contro il guard rail, prima di finire contromano sulla corsia opposta.

La donna s’è trovata sbalzata fuori dal mezzo e per lei non c’è stato nulla da fare, nono stante la disperata corsa verso l’operale di Magenta.

Immediati, infatti, sono giunti i soccorsi dei sanitari del 118, di un’automedica e di due ambulanze.

Provvidenziali nel caso di un’amica che viaggiava sul sedile posteriore con la vittima: la donna, 30 anni, è stata sbalzata a sua volta fuori dalle vettura ed è stata portata immediatamente in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Feriti leggermente i due fidanzati che viaggiavano con loro sui sedili anteriori, portati al pronto soccorso di Magenta per un controllo.

Sul posto anche la poliza stradale, che indaga sulle esatte dinamiche del terribile sinistro.