Maltempo, albero cade e schiaccia un’automobile in transito: due vittime accertate

Maltempo drammatico a Frosinone, morti due ragazzi schiacciati da un albero

Dramma in Ciociaria. Il maltempo che si è abbattuto su Frosinone ha spezzato, oggi, due giovani vite. Si tratta di due ragazzi che stavano percorrendo la Casilina a bordo di una Smart di colore bianco quando un albero, sollecitato dal forte vento, è crollato centrando in pieno la vettura. Per i due giovani non c’è stato nulla da fare: sono rimasti schiacciati sotto il peso del pino.

Dramma a Frosinone, tutto il Lazio è nella morsa del maltempo

All’altezza di Castrocielo, in Provincia di Frosinone, due ragazzi che stavano viaggiando a bordo di una Smart bianca sono morti schiacciati da un pino. L’albero è caduto sulla strada, a causa di pioggia e forte vento, proprio al momento del transito della vettura. Sotto shock tutti gli automobilisti che hanno assistito al drammatico momento.

I due giovani erano originari di Arce. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, il cui intervento si è reso necessario per estrarre i corpi dalle lamiere. A Roma città, in zona Eur, per fortuna il dramma si è solo sfiorato: un pompiere è rimasto ferito dalla caduta del ramo di un albero. L’uomo è stato più fortunato delle due vittime di Frosinone ed è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi.

Intanto, si teme che il maltempo possa continuare a far danni: allerta meteo diramata in tutto il Lazio. A Roma, il sindaco Virginia Raggi potrebbe ordinare la chiusura delle scuole– di ogni ordine e grado- anche per domani, martedì 30 ottobre 2018. Altre sei regioni italiane, in questo momento, sono nell’occhio del ciclone: Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Liguria.

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews