Acqua alta nel ristorante a Venezia, ma la ristorazione va avanti: ecco il video virale online 

Acqua alta nei ristoranti, a Venezia la vita prosegue

A Venezia l’acqua alta non è certo una novità e tutti i veneziani sono abituati a sfoderare i loro stivali da pescatore per affrontare l’acqua ai calcagni. Ma ieri, complice una grande ondata di maltempo che si è riversata sulla penisola, anche Venezia ha avuto le sue ore dure.

Tuttavia, come dimostra questo video che è diventato virale sul web, i ristoratori non si sono certo arresi. Pizzerie, bar e ristoranti hanno tenuto aperto anche se allagati. E così i turisti si sedevano a mangiare ai tavoli con i loro stivali, mentre i camerieri si destreggiano fra piatti e pizze portate in equilibrio con l’acqua che arriva sopra le caviglie.

Il video, molto curioso, dimostra che ci vuole molto di più di un’eccezionale acqua alta per fermare il business turistico e della ristorazione a Venezia. I camerieri sembrano essere a loro agio mentre sfilano fra i tavoli nel ristorante allagato, con in mano due o tre piatti con pizze fumanti.

Ieri acqua alta a 156 cm

L’acqua è arrivata a 156 cm a Venezia; peggio di così solamente nel 1966 e nel 1978. A Murano e Burano si sono raggiunti rispettivamente 158 e 161 centimetri. Piazza San Marco ieri, verso le 15, era semplicemente una propaggine del mare e addirittura alcuni pesci sono finiti a sguazzare fra i turisti.

“Questo è il momento in cui si dovrebbe utilizzare il Mose. Sfido qualcuno a dire che non serve. Serve eccome, per questo tipo di acque eccezionali” ha detto il sindaco di Venezia.

