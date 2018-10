Belen svela peso, altezza ed altre curiosità ai follower su Instagram

Belen Rodriguez si svela ai propri fan su Instagram: peso, altezza e altre curiosità

La showgirl più amata d’Italia ha condiviso con i propri fan su Instagram alcune curiosità sul suo fisico e sulla sua vita. Le confidenze di Belen vanno dalla semplice misura di scarpe (37) alle caratteristiche fisiche (1,75 di altezza per 57 chili), a dettagli più personali come la prima volta che ha dato un bacio ad un ragazzo: “All’età di 15 anni, ma senza lingua” e la prima volta che è andata a letto con un uomo: “La prima volta avevo 18 anni, ho detto tutti qui? Diciamo che adesso il sesso è molto più bello”, precisa l’argentina che poi ironizza sugli articoli che questa frase avrebbe fatto scrivere (questo compreso): “Domani titoloni !!!! Perché dovete sapere che nessuno fa l’amore”.

Belen Rodriguez: “Vorrei una piccola Belen”

Gli indiscreti fan di Belen non si lasciano scappare l’occasione per scavare a fondo sulla vita sentimentale della loro beniamina, quindi le chiedono se al momento sia davvero single e lei con amarezza risponde che la relazione con il pilota Suzuki Andrea Iannone è davvero finita. Quindi si passa ai desideri di famiglia ed al futuro, le viene chiesto se vorrebbe avere altri figli e lei risponde affermativamente quindi aggiunge: “Mi piacerebbe avere una piccola Belen, tanto tanto”. Quindi si è passati alle domande più scabrose, come quella sul posto più strano in cui ha fatto l’amore, a cui la bella soubrette ha risposto: “Nella casa sull’albero”.

