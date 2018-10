Donna sostiene di aver viaggiato nell’anno 6000: ecco come sarà il mondo tra 4000 anni

Donna sostiene di aver compiuto un viaggio nel tempo fino all’anno 6000

I viaggi nel tempo sono un sogno per qualsiasi amante della fantascienza, fisico o sognatore, ma per il momento rimangono un’utopia. Almeno questo è quanto sostiene la comunità scientifica, ma c’è una donna americana che sostiene il contrario, affermando di aver viaggiato nel tempo addirittura nel 1967. Sorvolando sulle obiezioni possibili a tale affermazione, ci limitiamo a riportare quanto affermato dalla donna in un video pubblicato su ‘Apex Tv‘ e condiviso su youtube.

La viaggiatrice, Chloe, sostiene di essere stata selezionata per un esperimento scientifico nel ’67. L’equipe di scienziati le ha legato braccia e gambe alla sedia, quindi le ha posizionato un tubo metallico intesta ed infine, attraverso un pulsante, le è stata data una scossa che avrebbe permesso il viaggio nel tempo.

L’approdo nell’anno 6000 e la prova del viaggio

Spiegata la procedura, la donna passa alla descrizione del mondo futuro: si trova nell’anno 6000, il suolo è nuovamente coperto di vegetazione, con prati, alberi e fiori che dominano: “C’erano auto volanti, il terreno era completamente verde riempito di alberi e fiori”, spiega infatti la donna che poi continua la descrizione: “I grattaceli occupavano lo spazio, erano talmente alti da non permetterti di vedere la sommità”.

La presenza di grattaceli e piante ovunque sembra una contraddizione, ma la viaggiatrice ha una spiegazione anche per questo: “Le piante non erano le stesse a cui siamo abituati, a causa dell’ingegneria genetica”. Verso la fine del video la donna porta come prova del suo viaggio nel tempo una delle piante trovate nell’anno seimila e sostiene che si tratta di una specie estinta nell’epoca dei dinosauri e che è tornata ad abitare la terra insieme ai rettili estinti ad un certo punto del futuro.

La descrizione fornita sembra un mix confuso dei Jatson, Jurassic Park ed uno a scelta dei racconti di Philip K. Dick, ma non è detto che nella società futura non si sia preso spunto dalle opere di fantasia per costruire una società migliore e funzionale.

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news: http://bit.ly/NewNotizieNews