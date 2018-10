Francesco Monte accusato di “tarantinità” e omofobia: scoppia la polemica al Grande Fratello Vip

Si torna a parlare di Francesco Monte, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5.

Le ultime dichiarazioni di Monte nella casa più spiata d’Italia hanno fatto infuriare non poco i telespettatori, i quali lo hanno accusato di essere omofobo.

La conduttrice ha parlato della questione nel corso della puntata andata in onda ieri. Alfonso Signorini ha subito detto la sua: “È giusto che ognuno sia libero di pensarla come vuole”. Ma: “Decontestualizzata, una perplessità di questo genere può generare ben altri problemi”.

Francesco Monte si è subito difeso dicendo che convive e vive con tanti amici omosessuali.

Un’altra questione è stata trattata ieri, durante una discussione Elia Fongaro ha offeso Monte dicendo: “Finalmente è uscita la tua tarantinità”. Affermazione che non è piaciuta affatto a Signorini: “Perdonami Elia, ma mi sembra un ragionamento machiavellico, potevi trovare sinonimi molto più facili di ‘tarantinità’”

Alfonso Signorini ha poi aggiunto: “Potevi dire veemenza, potevi dire finalmente viene fuori il tuo carattere, invece no, hai voluto connotare la sua provenienza, questo perché secondo te la tarantinità la colleghi ad una certa esuberanza caratteriale, altrimenti non si spiega. Non ci hai proprio convinto, è questo il discorso”.

Subito dopo l’opinionista è tornato a parlare della questione “omofobia”. Signorini ci ha tenuto a precisare che Monte ha sbagliato non tanto per aver espresso il suo pensiero, ma per aver fatto differenze tra nord e sud.

All’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, Signorini ha spiegato: “Ero certo che questo era il tuo pensiero. Quello che invece è sbagliatissimo è fare questa differenza di pensiero tra Nord e Sud perché ci sono dei meridionali che hanno una personalità apertissima.”

Il noto giornalista ha aggiunto: “Ne sa qualche cosa Cattaneo che ha vissuto a Bergamo che ha dovuto convivere dei pregiudizi che sono ben peggiori della Magna Grecia”.

Monte ha ribadito: “A Milano c’è un’apertura diversa rispetto ad altre cose ma non è una discriminazione”.

Anche Alessandro Cecchi Paone ha bacchettato Monte, ci ha poi tenuto a puntualizzare che: “Due donne che si baciano non fanno schifo”.

Francesco Monte ha continuato a giustificarsi dicendo: “Era riferito a una persona che mostra interesse verso di me. Evitare questo mi sarebbe piaciuto…”.

Intanto, sul web continuano le critiche nei confronti del gieffino. Tra i moltissimi commenti si legge: “Trattare l’argomento omofobia alla fine della puntata e per 2 minuti sputati. Oltre allo scempio delle cose che ha detto, Monte ha umiliato i meridionali, non Elia. “Uomo del sud=mente chiusa” vale solo per te.”

E ancora: “NOI DEL SUD SIAMO PERSONE INTELLIGENTI, EDUCATE, DALLA MENTALITA’ APERTA. Il signor Francesco Monte è pregato di prendere la macchina del tempo e dall’oscurantismo ritornare nel nuovo millennio e se proprio non vuole, perdersi nel nulla”.

Sara Fonte

