Maltempo in tutta Italia: 12 morti e disastri di ogni tipo, lo Stivale in ginocchio

Maltempo in tutta Italia, 12 morti

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia ha causato grossi danni e purtroppo anche diverse vittime. Il bilancio dei morti è salito a dodici: dopo i sette decessi registrati lunedì 29 ottobre (due in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e uno a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano), tra ieri e oggi sono stati rinvenuti altri corpi senza vita.

Si tratta di una donna morta a Dimaro, un velista disperso in mare a Catanzaro, un 63enne di San Giovanni in Marignano (Rimini) e un pescatore di cui si erano completamente perse le tracce dopo che era uscito con la sua barca sul lago di Levico, nel Trentino.

Situazione ancora critica, scuole chiuse

Infine, i soccorritori hanno ritrovato anche il cadavere di un 61enne nel torrente Biois, dopo aver rinvenuto la sua auto a poca distanza.

Un quadro devastante, e l’emergenza non è ancora finita. La situazione in Liguria continua ad essere fortemente critica, così come in Veneto, in Trentino Alto Adige e in Lombardia. A causa del perdurare delle pessime condizioni atmosferiche, in molte città d’Italia le scuole restano chiuse.

