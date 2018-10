Simone Coccia a Corona: “Pubblica le foto dei festini di Totti e la Blasi”. Ma viene minacciato

Simone Coccia: “Minacciato per aver detto a Corona di pubblicare le foto dei festini di Totti e della Blasi”

Gli strascichi polemici legati alla lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip, non si sono conclusi. Dopo la discussione in diretta la maggior parte degli utenti social si sono schierati con la conduttrice, ma ci sono stati alcuni personaggi noti che hanno invece difeso l’ex re dei paparazzi. Tra questi anche Simone Coccia (compagno di Stefania Pezzopane) che dopo la diretta aveva pubblicato un video tra le sue ‘Stories’ di Instagram, nel quale invitava Corona a pubblicare le foto dei festini incriminati: “Ilary il diritto di replica lo devi dare a 360°, non solo quando fa comodo a te che ti vengono dette le belle cose. Punto primo. Secondo, tutta l’Italia sa quello che avete fatto tu e tuo marito, divertimenti feste e festini…quindi”. Concetto ribadito anche in un post in cui si legge: “Orgoglioso di te bro, l’hai asfaltata. Caccia due foto di Totti quando faceva i festini. Ci vediamo a Milano”.

Le minacce subite da Coccia dopo i post ed il video in favore di Corona

Raggiunto da ‘Fanpage. It‘ Simone Coccia è tornato sull’argomento sostenendo che dopo quella sua presa di posizione è stato minacciato da alcuni cittadini romani che gli intimavano di lasciare stare Francesco Totti: “Mi sono arrivate minacce su questa storia da parte dei romani. Mi scrivono che mi aspettano a Roma e che Totti non si tocca, ma questa situazione è di dominio pubblico, è stata Ia Blasi a tirarla fuori di recente, oltre al fatto che se ne parla da anni”. Insomma Coccia non ritira le precedenti affermazioni sull’esistenza di questi festini incriminati a cui avrebbero preso parte anche il golden boy del calcio di Roma e la soubrette, quindi sulla possibilità che escano delle foto in possesso di Corona aggiunge: “Spero per loro che Corona non abbia niente di quello che ha detto di avere”.

