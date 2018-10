Terreno gratis per chi fa un terzo figlio? L’ultima idea del Governo: ecco come funziona

Terreni gratis a chi farà un terzo figlio

La manovra economica realizzata dal governo prevede anche una novità in tema di agricoltura. Stando a quanto rivelato da molti siti, la Legge di Bilancio 2019 prevede che i terreni che risultino abbandonati possano essere riassegnati a coloro che faranno un terzo figlio nel 2019, 2020 e 2021.

L’obiettivo della maggioranza gialloverde, composta da Movimento 5 Stelle e Lega, è quello di favorire la crescita demografica garantendo alle famiglie l’assegnazione di un terreno. Inoltre, i nuclei familiari che acquisteranno nei pressi dei terreni dove è situata la loro abitazione potranno godere di mutui fino a 200.000 euro (a tasso zero).

I terreni saranno assegnati anche a giovani imprenditori

L’esecutivo guidato da Giuseppe Conte ha previsto che “il 50 per cento dei terreni agricoli e a vocazione agricola di proprietà dello Stato non utilizzabili per altra finalità e il 50 per cento delle aree abbandonate o incolte che si trovano nel Sud Italia siano destinate alle politiche di aumento demografico”. In particolare, la metà dei terreni che si trovano in regioni come Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia potranno essere assegnati a titolo gratuito alle famiglie che avranno un terzo figlio nei prossimi anni.

Non solo: i terreni potranno essere assegnati (sempre gratuitamente) anche a giovani imprenditori agricoli, in modo tale da favorire la proliferazione di questa tipologia di imprese.

