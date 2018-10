Travolto da Fiat Punto mentre si sta recando a lavoro in sella alla sua bici: muore 28enne

Si stava recando a lavoro, come ogni mattina, in sella alla propria bicicletta ed in compagnia di tre colleghi, quando è stato travolto da un’auto.

L’uomo – un 28enne del Bangladesh residente a Gallarate – è morto in ospedale per le gravi ferite riportate: l’uomo è stato rapidamente portato in ospedale, ma per lui non c’è stato niente da fare.

E’ andata decisamente meglio ai suoi colleghi, dipendenti come lui in un supermercato di Cassano Magnago (in provincia di Varese, dov’è avvenuto l’incidente), medicati in Pronto soccorso e poi dimessi.

Le forze dell’ordine stanno cercando di fare chiarezza sulle dinamiche dell’incidente, ma parrebbe che a causare l’incidente siano state le cattive condizioni metereologiche.

Alla guida dell’auto che ha travolto i ciclisti (una Fiat Punto), un uomo di 40 anni originario di Busto Arsizio (sempre in provincia di Varese): l’uomo, dopo lo schianto, ha immediatamente allertato i soccorsi. Poi sottoposto come da prassi ad alcol e droga test, è risultato negativo ad entrambi.