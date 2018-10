Caso Emanuela Orlandi, trovate delle ossa umane in una casa in Vaticano: prelevato il Dna 

Trovate ossa in Vaticano: collegate al caso Orlandi?

È stato prelevato il Dna da alcune ossa ritrovate in Vaticano, che potrebbero appartenere alla giovane ragazza scomparsa nel 1983, Emanuela Orlandi.

La notizia, di qualche ora fa, ha fatto rapidamente il giro del web. Infatti in una casa in area extraterritoriale del Vaticano sono state trovate alcune ossa, che potrebbero anche appartenere a più persone. Ancora non è certo a quando risalgano le ossa, ma stanno venendo svolte delle indagini per poter valutare il sesso e l’età della persona morta.

Inoltre si è proceduto al reperimento del Dna per verificare se le ossa possano essere collegate al caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta nel 1983, o a quella di Mirella Gregori, un’altra minorenne scomparsa sempre a Roma nel 1983.

Aperta un’indagine per omicidio

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio dopo il ritrovamento dei resti umani nell’edificio di proprietà del Vaticano. Gli inquirenti vogliono valutare se il profilo genetico dei resti possa o meno essere compatibile con quello di almeno una delle due giovanissime scomparse nel mistero, e mai più ritrovate, nel 1983.

Sono ormai passati 35 anni dal 22 giugno del 1983, quando la figlia di un funzionario del Vaticano, Emanuela Orlandi, uscì dalla scuola di musica e scomparve nel nulla. Tantissime congetture sono state elaborate sulla sua scomparsa e in pochi oggi pensano che Emanuela sia viva. Se lo fosse, avrebbe 50 anni. Il fratello Pietro non ha mai smesso di lottare per la verità, ed ha presentato anche qualche mese fa una denuncia direttamente al Vaticano per la scomparsa della sorella.

A maggio del 1983, un mese prima, era scomparsa anche Mirella Gregori, coetanea di Manuela, figlia dei titolari di un bar di Via Volturno. Le due ragazze non si conoscevano, ma in molti pensano che i casi delle scomparse possano essere fra loro collegati.

