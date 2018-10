Mercoledì 31 ottobre 2018: stasera in tv Maldamore, Quasi amici, Harry Potter e la camera dei segreti e L’ultima tempesta

Harry Potter e la camera dei segreti (Italia 1): Secondo episodio della saga del piccolo mago. Harry non ascolta i consigli dell’elfo Dobby e, a bordo della sua macchina volante, si reca col suo amico Ron alla scuola di magia di Hogwarts. Quando arriva all’istituto, scopre che non tutto fila per il verso giusto: infatti la camera dei segreti e’ stata riaperta, consentendo a una creatura mostruosa di seminare il caos.

Super Storm: L’ultima tempesta (Cielo): La Grande Macchia Rossa, la famosa macchia di Giove, e’ scomparsa. Quando delle massicce tempeste interessano il Nord America, diventa subito evidente che l’enorme tempesta che per secoli ha interessato Giove e’ arrivata sulla Terra. Inghiottendo tutti lungo il suo cammino, la Grande Macchia Rossa rischia di trasformare la Terra in un altro gigante di gas al pari di Giove. L’unica speranza di salvezza della terra risiede in uno straordinario progetto scientifico elaborato da un gruppo di liceali nerd.