Pomeriggio 5, Floriana Messina fermata dalla Polizia: indossava abiti troppo succinti

Ex concorrente del GF fermata dalla Polizia: si tratta di Floriana Messina

La bombastica e mediterranea Floriana Messina, ex concorrente del Grande Fratello 12, è stata fermata dal alcuni agenti di Polizia nel bel mezzo di alcune riprese video che stava realizzando per Barbara D’Urso ed il suo rotocalco pomeridiano. L’ex gieffina, ospite proprio oggi nel salotto di Pomeriggio 5, ha raccontato l’intera vicenda nella quale è rimasta coinvolta. Per fortuna sua, pare, senza conseguenze.

Floriana Messina fermata dalla Polizia: indossava abiti troppo succinti

Ospitata da Barbara d’Urso nello spazio pomeridiano riservato a Pomeriggio 5, Floriana Messina- ex concorrente del Grande Fratello 12– ha raccontato una disavventura che l’ha vista protagonista. Il fatto sarebbe accaduto lo scorso 22 ottobre 2018, in un parco pubblico di Roma.

La giovane e bella gieffina, che certamente non passa inosservata e che si autodefinisce “seduttrice per antonomasia”, si trovava in quel parco pubblico della capitale per registrare un video che sarebbe dovuto andare in onda proprio a Pomeriggio 5 quando la sua intenzione di salire sulle giostre per i bambini ha scatenato la dura reazione delle mamme presenti.

«Le signore mi hanno allontanata perché hanno detto che ero troppo scollata. Sono arrivati gli agenti, ma non è successo niente», ha spiegato l’ex gieffina. Floriana Messina è nota per il suo abbigliamento parecchio femminile e sui social la sua bellezza riscuote grande successo.

Pare che, dopo aver controllato i suoi documenti, gli agenti abbiano invitato Floriana Messina ad allontanarsi da quel luogo in quanto il suo abbigliamento non è stato ritenuto consono allo stesso ed alla presenza di minori. L’abito che ha scatenato tanto panico è un abito turchese, molto attillato, smanicato e che lascia scoperte le gambe di Floriana fin sotto al ginocchio (foto).

Floriana Messina si è poi sfogata su Instagram e l’ha fatto scrivendo questo post: “Ragazze vi voglio spiegare questa cosa, noi eravamo al parco e stavamo girando quando delle mamme hanno ben pensato di farmi allontanare e chiamare la polizia (…) allora, noi stavamo facendo questa clip e siamo state fermate dalla polizia e ci hanno allontanato dal parco, perché ho questo abito. Ci hanno allontanato perché siamo troppo scandalosi vestiti così. Io sono sconvolta. Forse al mare loro vanno vestite con il burqa. Se fa scandalo un abito del genere? Non so…”

In difesa di Floriana Messina e delle sue mise sexy è intervenuto in studio- con toni scherzosi– il “collega” Valerio Merola, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip: «Le donne devono essere libere di vestirsi come vogliono. E poi per gli agenti chiamati per Floriana sarà stato l’intervento più bello».

Maria Mento

