Ragazzina di 12 anni travolta da un’auto mentre rincorreva il proprio cagnolino: verranno sepolti assieme

E’ una storia straziante ed estremamente commovente, quella proveniente dal Virginia – negli Stati Uniti – e riportata today da Today.

Una ragazzina di 12 anni si trovava a passeggiare il proprio cane – un cucciolo di nome cash – qunado l’animale s’è buttato in mezzo alla strada: la ragazzina – Jennarea Goodbar – è quindi corsa in mezzo alla strada per recuperare in tempo il cucciolo quando è stata centrata in pieno da una vettura.

L’incidente è avvenuto lungo la Route 60 a Rockbridge County, in Virginia, ed al volante della vettura che ha travolto la piccola – ulteriore fatalità – c’era un amico di famiglia che ha provato a frenare ma non è riuscito ad evitare lo schianto e per la 12enne non c’è stato nulla da fare.

La ragazzina aveva acquistato il cagnolino coi propri risparmi e la madre, Donna Jean Stuples, ha fatto sapere che seppellirà assieme le due vittime del tragico sinistro.

Così i cari ricordano la piccola, per il cui funerale è partita una colletta via internet che in soli tre giorni ha fatto sì che si raccogliessero oltre i 15mila dollari necessari: “Era una ragazzina dolce, piena di energia, amava i cani e la caccia – una ragazzina che ha toccato le vite di così tante persone”.