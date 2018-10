Sud Italia, maltempo ed un’altra lieve scossa di terremoto registrata dall’INGV

Terremoto alle Isole Eolie: lieve scossa di magnitudo 2.5

Terremoto alle Isole Eolie, lieve scossa registrata nel pomeriggio di oggi

La, flagellata dalnelle ultime settimane, ultimamente ha fatto lavorare molto ie non solo quelli. Sono parecchi iche stanno scuotendo l’isola in questo autunno, in sensoed anche, e questo se ci si riferisce alla sconvolgente notizia del presunto “(a questo link realizzata con il Prof. Marco Viccaro per far meglio luce sulla vicenda).

Nel pomeriggio di oggi la Sala Operativa INGV-OE (Catania) ha registrato un terremoto di magnitudo 2.5 in provincia di Messina. Più precisamente, la scossa ha colpito la zona del Mar Tirreno interessata dalla presenza dell’arcipelago vulcanico delle Isole Eolie. Il sisma si è verificato esattamente alle ore 16:27:09.

Il terremoto, con epicentro a 7 km di profondità, non dovrebbe aver causato eccessivi disagi. Intanto, Messina e provincia rimangono strette nella morsa di un maltempo che vede protagonisti il forte vento e- di conseguenza- anche le mareggiate. Già devastata la località di Galati, mentre in zona Torre Faro era a rischio crollo il crocefisso della Chiesa di Piazza dell’Angelo: i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per metterlo in sicurezza.

La scossa tellurica registrata nell’arcipelago delle isole Eolie è una delle ultime segnalate, in ordine di tempo, dopo quelle che nelle scorse settimane hanno interessato la provincia di Catania (a Biancavilla, lo scorso 6 ottobre, una scossa di magnitudo 4.8 ha causato la caduta di calcinacci da edifici), la provincia di Messina e la Grecia. Quest’ultimo terremoto, di magnitudo superiore a 5.0 e con scosse che stanno continuando a susseguirsi, ha causato un’allerta tsunami (poi rientrata) sulle coste joniche della Sicilia proprio lo scorso venerdì 26 ottobre.

Maria Mento

