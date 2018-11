Fabrizio Corona è una furia, duro attacco contro il conduttore de Le Iene

Fabrizio Corona si scaglia contro Nicola Savino

senza freni, tanto da arrivare a prendersela addirittura conTornato alla vita pubblica dopo la scarcerazione, l’ex fotografo dei vip ha rilasciato nel corso delle ultime settimane numerose interviste ed è apparso anche la Grande Fratello per un faccia a faccia con la sua, protagonista tra le altre cose anche di uno scontro in diretta con Ilary Blasi. Ma, furioso dopo essere stato citato nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, ha deciso di sfogarsi anche contro il presentatore toscano utilizzando, come di consueto, le sue seguitissime Instagram Stories per lanciare il suo messaggio: “Anche ieri – sottolinea Corona nelle clip video – ero protagonista alle Iene. C’era quel coso,che mi insultava, tale Nicola Favino, no quello è l’attore, Nicola Panino… Nicola non ricordo come…”.

“Va beh che mi hanno insultato – ha aggiunto Fabrizio Corona – che mi hanno detto che ho fatto una marea di reati, che sono dalla parte di Ilary Blasi e sono gli unici perchè mi sembra che neanche Mediaset si è schierata con loro, ma la mia domanda è – prosegue – come mai uno come questo, che fa programmi che non guarda nessuno, che ogni programma che fa è un flop, che non ha una qualità artistica, che non è bello, non sa cantare, è il conduttore di tutti questi programmi, nonostante sia la rappresentazione del nulla? Forse perché si eleva ad intellettuale nel suo programma di radio mattutino?”.

L’ex di Silvia Provvedi ricorda un episodio passato

“Caro Nicola – ricorda poi Corona sul finire del suo sfogo – volevo ricordarti quando tantissimi anni fa lavoravi con mio padre, che a detta di tutti è stato il più grande giornalista italiano, e ti disse ‘mi dispiace, ma non puoi lavorare con noi, perché non sei capace di fare nulla’. Ai tempi facevi l’autore...”. Un velenoso attacco al quale Savino non ha, per il momento, replicato.