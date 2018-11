Giovedì 1 novembre 2018: stasera in Tv L’allieva 2, Pechino Express, Perfetti sconosciuti e Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 1 novembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 2 va in onda Pechino Express, le 8 coppie dell’adventure-game di Rai Due sono pronte. Quest’anno le mete previste sono il Marocco, la Tanzania e la Repubblica Sudafricana, sempre sotto lo sguardo di Costantino della Gherardesca. Stasera in TV, giovedì 1 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata Rai 1 21:25 – L’allieva 2 – Una lunga estate crudele

23:40 – Porta a Porta Rai 2 21:20 – Pechino Express Avventura in Africa

23:30 – Stracult Live Show Rai 3 21:15 – Io, Daniel Blake

23:10 – I miei vinili Rete 4 21:25 – W l’Italia

00:32 – Pasolini, un delitto italiano Canale 5 21:21 – Perfetti sconosciuti

23:26 – VIP Italia 1 21:25 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

00:15 – Mai Dire Grande Fratello Vip La 7 21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo Tv 8 21:30 – Hotel Transylvania

23:15 – Water Horse – La leggenda degli abissi Cielo 21:15 – Hero – Il volto dell’eroe

23:15 – Vacanze per un massacro Iris 21:00 – Il cavaliere pallido

23:25 – Coraggio fatti ammazzare Stasera in TV, giovedì 1 novembre: trame e curiosità dei film in onda stasera Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web. Io, Daniel Blake (Rai 3): Newcastle. Daniel Blake e’ sulla soglia dei sessant’anni e, dopo aver lavorato per tutta la vita, ora per la prima volta ha bisogno, in seguito a un attacco cardiaco, dell’assistenza dello Stato. Infatti i medici che lo seguono certificano un deficit che gli impedisce di avere un’occupazione stabile. Nel frattempo Daniel ha conosciuto una giovane donna, Daisy… Perfetti sconosciuti (Canale): Quante coppie si sfascerebbero se uno dei due guardasse nel cellulare dell’altro? E’ questa la premessa narrativa dietro la storia di un gruppo di amici di lunga data che si incontrano per una cena destinata a trasformarsi in un gioco al massacro. Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (Italia 1): Appena giunto a Hogwarts per il terzo anno di corso, Harry scopre che il pericoloso assassino Sirius Black e’ fuggito dalla prigione di Azkaban, dove sono rinchiusi i maghi malvagi, e si e’ messo sulle sue tracce. E stavolta Harry non puo’ contare nemmeno sugli amici piu’ cari, poiche’ fra loro si nasconde un traditore… Hotel Transylvania (Tv 8): Dracula e’ il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli… Hero – Il volto dell’eroe (Cielo): Un anonimo guerriero uccide tre assassini incaricati di uccidere il re, ma quando deve incassare la ricompensa per le sue gesta deve affrontare la diffidenza del sovrano. Il cavaliere pallido (Iris): Un predicatore arriva in un paese tra le montagne dove un proprietario di miniere vorrebbe scacciare i cercatori d’oro indipendenti. Invece di usare le parole della Bibbia contro gli usurpatori, lo straniero senza nome ricorre al piombo della Colt.

