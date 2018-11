Hiv, vicini alla cura definitiva? gli incredibili risultati dei test sull’uomo

Cura per l’Hiv? gli esperti sono speranzosi

Sempre più vicini alla cura dell’Hiv? un importante quanto prezioso passo avanti nella lotta contro il virus mortale è stato fatto grazie ad una serie di test effettuati utilizzando il farmaco Gammora che, stando a quanto rilevato dagli scienziati, avrebbe eliminato fino al 99% del virus nel corso delle prime quattro settimane di trattamento dando risultati che, spiegano gli esperti, sono andati oltre le aspettative.

Il lavoro è stato portato avanti da Zion Medical, compagnia israeliana di biotecnologie, di concerto con l’Università ebraica di Gerusalemme e con la Sirion Biotech che ha sede in Germania. I risultati aprono le porte alla possibilità di una cura definitiva dell’Hiv: il farmaco ha infatti ucciso le cellule infette da Hiv nei soggetti umani senza andare a danneggiare le cellule sane. Una speranza concreta che il virus, comparso per la prima volta 35 anni fa, possa finalmente essere sconfitto.

I test condotti sui pazienti con l’Hiv

“Questi primi risultati clinici – ha confermato la dottoressa Esmira Naftali, responsabile dello sviluppo di Zio Medical – sono andati oltre le nostre aspettative e offrono una speranza nella possibilità di trovare una cura per la malattia”. Il virus mortale, trasmesso sessualmente, infetta le cellule del sistema immunitario note come cellule T. I test sono stati condotti tra i mesi di luglio e agosto su nove pazienti del Ronald Bata Memorial Hospital, in Uganda, ai quali è stata somministrata una dose di Gammora per circa cinque settimane. “La maggior parte dei pazientti – ha detto Naftali – ha mostrato una significativa riduzione della carica vitale del virus, fino al 90%”.