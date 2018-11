UFO a forma di pterodattilo, il video spaventa il web. Navicella aliena o test militare?

UFO avvistato in Ohio: “Non siamo soli”

Stanno facendo discutere le immagini che mostrano un misterioso velivolo che viaggiava sopra una base dell’aeronautica americana in Ohio con la forma molto simile ad uno pterodattilo, una tipologia di dinosauro “volante”. Per molti “complottisti” che affollano il web, il velivolo a forma di pterodattilo è un UFO, ovvero un mezzo alieno proveniente da un altro pianeta .

“L’UFO sta anche proiettando un’ombra sulla nuvola sottostante … il che è al 100% sorprendente, perché questo significa che l’UFO era terribilmente grande” ha scritto l’esperto di eventi paranormali, Scott C. Waring, sul suo sito web UFO Sightings Daily.

Per Waring, l’oggetto volante non identificato era diverse volte più grande di un Boeing 747. L’esperto di paranormale è convinto che questo episodio sia stato praticamente “occultato”.

“L’oggetto assomiglia anche a uno pterodattilo, un dinosauro volante. L’ombra dimostra che era di dimensioni gigantesche”.

Per molti è solo un’esercitazione militare

Il video dell’avvistamento, pubblicato su YouTube, ha già ottenuto oltre 5.000 visualizzazioni in meno di una settimana. “Strano ufo. Gli avvistamenti sono in aumento in tutto il mondo. Non siamo assolutamente soli”, ha commentato l’utente di YouTube Xavier Perkins. L’immagine originale dell’UFO è stata scattata poco dopo le 16:00 del 3 settembre, sopra la base di guardia nazionale di Mansfield Lahm Air, nell’Ohio.

Stando a quanto riferito dall’uomo che ha scattato la foto e l’ha successivamente inviata ad un’organizzazione non-profit statunitense chiamata Mutual UFO Network, il velivolo non avrebbe fatto rumore mentre viaggiava sopra la sua testa.

Alcuni hanno ipotizzato che potrebbe essere una sorta di test di combattimento “stealth” condotto dalla Air Force degli Stati Uniti.



