Ultimo messaggio da Medjugorje di oggi, 2 Novembre 2018 alla Croce Blu

In attesa dell’ultimo messaggio della Madonna a Medjugorie del 2 novembre 2018

Anche in questa occasione, i fedeli non mancano nella località della Bosnia Erzegovina denominata Medjugorje, per ricevere in tempo reale assistendo all’apparizione pubblica di ogni 2 del mese con la veggente Mirjana.

Era il lontano 23 giugno del 1981 quando due testimoni, Ivanka e Mirjana, hanno riferito di aver assistito a un fenomeno incredibile: una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino, da quel giorno ad oggi oltre 65.000 di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate attraverso guarigioni fisiche ma sopratutto spirituali.

Nell’attesa del messaggio che verra diramato domani mattina subito dopo l’apparizione del 2 di ogni mese, vi proponiamo l’ultimo messaggio del 25 ottobre 2018:

Messaggio del 25 ottobre 2018

“Cari figli! Voi avete la grande grazia di essere chiamati ad una nuova vita attraverso i messaggi che io vi do. Figlioli, questo è tempo di grazia, il tempo e la chiamata alla conversione per voi e per le generazioni future. Perciò vi invito, figlioli, pregate di più e aprite il vostro cuore a mio Figlio Gesù. Io sono con voi, vi amo tutti e vi benedico con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.”

Il messaggio della Madonna di Medjugorje del 2 novembre 2018

Qui verrà pubblicato il messaggio della Madonna del 2 novembre 2018.