Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini non ha dubbi, ecco il nome del possibile vincitore

Vincitore del Gf Vip? parla Signorini

Ilè ancora a metà percorso ma c’è già chi si sbilancia sul possibile vincitore della terza edizione del reality show dedicato ai personaggi famosi. E’ nientemeno che l’Alfonso Signorini, il quale non sembra avere dubbi sul nome del concorrente che uscirà per ultimo dalla casa aggiundicandosi dunque la vittoria. L’argomento è stato affrontato da Signorini nel corso della sua trasmissione web ‘Casa Signorini’: il giornalista conosce meglio di tutti le dinamiche del reality ed è stato spesso in grado di intercettare determinate dinamiche o rapporti di coppia che hanno portato ad un incremento o al contrario ad un calo delle possibilità di vittoria dei relativi concorrenti.

E, in un momento del programma nel quale non sono ancora in molti a volersi sbilanciare sui nomi, Signorini ha terzo di farlo sottolineando che al momento è Silvia Provvedi in nome piiù in lizza per il primo posto: l‘ex di Corona, ha detto ai suoi ospiti, è infatti considerata “la prima vera vincitrice morale”. L’opinionista ha chiaramente sottolineato che è ancora “prematuro parlarne”: “Non sappiamo se alla fine vincerà lei ma le quotazioni di Silvia Provvedi sono alle stelle”, specificando che “Un bell’assist glielo ha dato Corona, visto che lo ha asfaltato in modo definitivo”, facendo riferimento al loro incontro avvenuto nella casa del Gf Vip.

Gf Vip, Silvia Provvedi possibile vincitrice?

Fabrizio Corona a parte, la Provvedi è certamente uno dei concorrenti più forti della terza edizione del reality riservato ai vip. E non sono mancati episodi che l’hanno vista coinvolta come ad esempio quello relativo al duro confronto con Fabio Basile, in seguito alla sua inopportuna reazione al drammatico racconto della Monsè.