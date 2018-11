Tragico incidente: perde il controllo dell’auto a causa del maltempo, morto un ragazzo di 22 anni

Tragico incidente stradale a Roma a causa dell’asfalto bagnato, morto ragazzo di 22 anni

Questo pomeriggio un ragazzo di appena 22 anni è morto in un tragico incidente stradale a Tor Cervara. Il giovane stava procedendo su via Egidio Galbani quando, all’improvviso, ha perso il controllo dell’auto e si è andato a schiantare contro un traliccio della luce. L’impatto è stato violentissimo ed il giovane è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Nella zona dell’impatto sono giunti i vigili del fuoco, un’ambulanza ed una pattuglia della polizia locale. Quando il corpo del ragazzo è stato estratto dall’auto purtroppo non c’era più nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate.

Terminate le operazioni di soccorso la polizia locale ha effettuato i rilevamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto: sebbene al momento non è stata fornita una versione ufficiale è possibile che il giovane abbia perso il controllo del mezzo a causa dell’asfalto bagnato e delle scarse condizioni di visibilità.

Continuano i disagi nella Capitale a causa delle condizioni atmosferiche

Continuano i disagi nella Capitale a causa del maltempo, le piogge battenti hanno costretto l’Atac a chiudere le stazioni della Metro A Porta Furba e Lucio Sestio, chiusa solo in direzione Battistini la stazione di Numidio Quadrato. Secondo quanto riportato dai media locali sono stati ben 150 gli interventi dei Vigili del Fuoco dalle 8 alle 16 (l’80% a causa del maltempo) e pare che altre 200 richieste fossero ancora in coda. Alla luce del quadro fornito, la decisione del comune di Roma di chiudere le scuole è stata azzeccata, sia per limitare gli ingorghi che per evitare ulteriori incidenti.

