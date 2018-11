Venerdì 2 novembre 2018: stasera in tv Tale e quale Show, Poli opposti, Matrimonio al sud e A beautiful mind

Anche oggi, venerdì 2 novembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 va in onda Tale e Quale Show, una gara fra vip che dovranno imitare in tutto e per tutto dei personaggi celebri del mondo della canzone, reinterpretando i loro brani in diretta e sottoponendosi poi al giudizio dell’immancabile giuria. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera 2 novembre.

Stasera in TV, venerdì 2 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Tale e quale Show

23:55 – TV7

Rai 2

21:20 – NEMO – Nessuno escluso

23:35 – TG 2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – Poli opposti

23:00 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Confessione Reporter

Canale 5

21:21 – Matrimonio al sud

01:14 – TG5 – Notte

Italia 1

21:27 – X-Men: conflitto finale

23:37 – Van Helsing

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Penisola sorrentina

22:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Umbria

23:30 – Master – Chef Italia 7

Iris

21:00 – A beautiful mind

23:49 – Blood Diamond

Cielo

21:15 – Linda

23:15 – Over 18 – Maneggiare con cura!

Stasera in TV, venerdì 2 novembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Poli opposti (Rai 3): Sullo sfondo di una Roma borghese e romantica, l’avvocato divorzista Claudia Torrini, una donna perennemente in lotta con gli uomini e madre single del piccolo Luca, incontra Stefano Parisi, un terapeuta della coppia separato da poco dalla moglie Mariasole. I due entrano immediatamente in conflitto, ma quando Luca, il figlio di Claudia, chiede di andare in terapia da Stefano, i due si rendono ben presto conto che lottare contro le leggi della fisica e’ quasi impossibile…