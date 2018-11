Automobile contro furgone in galleria: quattro persone coinvolte in un tragico incidente

Tragico incidente stradale in galleria, auto contro furgone: coinvolte quattro persone

Un ragazzo di 24 anni ha perso la vita, stamane, in un tragico incidente stradale avvenuto sul grande raccordo anulare della capitale.

L’incidente, avvenuto intorno alle ore 07:15 all’interno della Galleria Appia, ha coinvolto anche un furgoncino ed altre tre persone che- al momento- sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni di salute.

Incidente sul grande raccordo anulare, la vittima ha perso il controllo della sua vettura

Drammatico incidente stradale questa mattina sul grande raccordo anulare di Roma. Una Fiat Idea, guidata da un giovane di 24 anni, è finita al centro della carreggiata dopo aver impattato- una prima volta- contro il guardrail. È successo all’interno della galleria Appia e tutta la dinamica dei fatti è al vaglio degli inquirenti.

Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, purtroppo non è finita qui: la vettura, una volta guadagnato il centro della carreggiata, è stata speronata da un furgoncino che stava sopraggiungendo. L’impatto è stato drammatico e non ha lasciato scampo al 24enne che guidava la Fiat Idea.

Le tre persone che stavano viaggiando all’interno del furgone sono rimaste gravemente ferite. Il mezzo si è ribaltato più volte e i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per estrarre i feriti dalle lamiere. Non è ancora chiara la causa scatenante dell’incidente: non si sa per quali ragioni il 24enne abbia perso il controllo della sua auto.

Il raccordo è rimasto chiuso per ore all’altezza del km 44. Sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, in supporto della Polizia stradale, per meglio gestire la viabilità deviata sullo svincolo dell’Appia.

Maria Mento

