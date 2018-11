Condizioni di salute di Michael Schumacher, ultimi aggiornamenti: come sta la leggenda della F1?

Ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Michael Schumacher, come sta la leggenda della F1?

Sin da quando Michael Schumacher è stato ricoverato in ospedale in seguito all’incidente sulla pista da sci, le informazioni sul suo stato di salute sono state minime. Il motivo di tale carenza d’informazioni è da ricercare nella decisione della moglie Corinne e dei familiari di non essere assediati quotidianamente dai cronisti e dunque di veder rispettata la loro privacy è quella del campione tedesco.

Dalle poche informazioni trapelate in questi anni da interviste a parenti ed amici si suppone che Michael sia costretto a restare a letto, poiché incapace di muoversi autonomamente. Sempre secondo le indiscrezioni l’ex campione del mondo di Formula uno non sarebbe capace di esprimersi a parole, ma potrebbe comprendere quello che gli accade attorno e quello che gli viene detto, oltre ad essere in grado di esprimere le emozioni.

Come sta Michael Schumacher? Le ultime dichiarazioni di Jean Todt

L’ultimo aggiornamento sulle condizioni del campione tedesco sono state fornite dall’ex direttore tecnico del reparto corse Ferrari, Jean Todt. Questo ha spiegato al ‘Times’ che fa visita un paio di volte al mese a Schumacher per fargli compagnia e fare visita a lui ed alla sua famiglia. Il compagno di tanti trionfi non si è potuto sbilanciare più di tanto sulle condizioni dell’amico, ma ha lasciato intendere che parte delle indiscrezioni trapelate possano essere vere, dicendo esclusivamente: “Vorrei che la situazione fosse differente”.

