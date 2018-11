E’ nata la figlia di Giuliano Sangiorgi. Una gioia per i Negramaro dopo la grande paura

E’ nata la figlia di Giuliano Sangiorgi

Grande festa in casa Negramaro. Giuliano Sangiorgi, leader della famosa band italiana, è diventato papà. E’ venuta alla luce Stella Sangiorgi, figlia del frontman del gruppo salentino e della scrittrice Ilaria Macchia.

A comunicare la nascita di Stella è stato proprio papà Giuliano, che ha pubblicato una foto sulla sua bacheca Instagram. Il leader dei Negramaro ha scritto “Benvenuto amore mio”.

Dopo l’annuncio di Giuliano Sangiorgi, anche il profilo ufficiale dei Negramaro ha voluto rendere omaggio alla bimba nata dall’amore tra il leader della band e Ilaria Macchia.

In seguito, a fare gli auguri a Giuliano e Ilaria sono stati anche i componenti singoli del gruppo salentino, oltre ai tantissimi fan che hanno commentato con gioia e grande emozione il lieto evento.

Un momento di gioia dopo la grande paura

E’ sicuramente un momento di enorme felicità non solo per Giuliano Sangiorgi e la sua dolce metà, ma anche per tutta la “famiglia” Negramaro, che nelle scorse settimane ha dovuto affrontare una situazione davvero difficile in seguito all’emorragia cerebrale che ha colpito il chitarrista Lele Spedicato.

Fortunatamente il musicista è ora fuori pericolo. Dopo essere stato ricoverato per un mese nel reparto di Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, attualmente Spedicato si trova a Roma, dove ha iniziato la riabilitazione in un centro specializzato.

