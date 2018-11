GF Vip, la doccia gelata di Francesco Monte: “Giulia, non sono innamorato di te”

Francesco e Giulia, è davvero finita?

Stavolta sembra essere davvero finita. Le parole pronunciate da Francesco Monte sembrano decretare il capolinea della tormentata storia d’amore tra l’ex tronista e Giulia Salemi, un rapporto che in fin dei conti non ha mai davvero preso il volo.

I due concorrenti del Grande Fratello VIP si sono scontrati più volte negli ultimi giorni, lasciando trasparire delle differenze che non sembrano superabili. Monte non pare intenzionato a buttarsi nella storia, mentre la Salemi vorrebbe un approccio più concreto.

Nell’ennesimo tentativo di chiarimento, Francesco Monte fa emergere la distanza che c’è tra i due. “C’è un piacersi alla base che forse per te va in una direzione e per me in un’altra – prova a spiegare Monte – Viverci più alla leggera come ci eravamo detti significa viverci in un modo tranquillo, ma come faccio sbaglio”.

La doccia gelata di Monte: “Non sono innamorato”

una domanda chiara all'ex tronista. "Ti stai limitando o non c'è niente? Parliamoci chiaro. Io sono confusa e se reagisco così e perché di chiaro non c'è nulla". La risposta di Francesco Monte è gelata: "Per me non si può parlare di innamoramento. Provo delle sensazioni, ma non è quello". E' davvero la parola fine? Alle parole di Monte ha replicato senza mezzi termini Giulia Salemi, ponendo all'ex tronista una domanda chiara. "Ti stai limitando o non c'è niente? Parliamoci chiaro. Io sono confusa e se reagisco così e perché di chiaro non c'è nulla". La risposta di Francesco Monte è gelata: "Per me non si può parlare di innamoramento. Provo delle sensazioni, ma non è quello". E' davvero la parola fine?

