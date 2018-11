Lady Diana, la rivelazione: il principe William ‘contro’ la madre, “non ti perdonerò mai”

Una telefonata ‘furibonda’ contro la principessa Diana. Una chiamata esplosiva fatta nientemeno che dal figlio, il principe William, nel corso della quale disse che non ‘avrebbe mai perdonato sua madre’; parole espresse in seguito ad un’intervista datata 1995 e che vide protagonista la defunta lady D, intervistata da Martin Bashir della ‘Panorama Bbc’. Diana disse senza troppi giri di parole che nel suo matrimonio c’erano “tre persone” facendo riferimento alla relazione del duca di Cornovaglia con Camilla Parker Bowles.

William furioso con Lady D: la rivelazione shock

Ma l’intervista, stando a quanto emerso nel corso del documentario di Amazon Prime “William e Harry: Brothers in Arms’, e rivelato dalla corrispondente reale di Vanity Fair Kate Nicholl, non lascio il principe indifferente ma lo porto anzi ad una dura reazione. Si sottolinea infatti che William chiamo la madre esprimendo parole di “rabbia”. La giornalista ha poi ricordato una conversazione abuta con un amico intimo di Diana, Simone Simmons: “mi ha detto che è stata l’unica volta in cui William si è arrabbiato con la madre, dicendo che non avrebbe mai perdonato Diana per quello che aveva fatto”.

Le parole del principe William

William in seguito ha ammesso di aver capito perchè Diana ha scelto di rivelare pubblicamente particolari della sua vita privata. Nel documentario della Bbc “Diana, 7 Days”, ha spiegato: “posso capire, a volte sono stato in quelle situazioni. Ti senti incredibilmente disperato ed è molto ingiusto che vengano dette cose non veritiere. La cosa più semplice da fare è solo dire la tua direttamente ai media. Apri quella porta ma una volta che l’hai aperta non puoi più chiuderla di nuovo”. Due anni dopo quell’intervista Lady D perse tragicamente la vita nello schianto avvenuto nel tunnel stradale del Pontte de l’Alma a Parigi; la sua morte ha sconvolto il mondo e oltre 2,5 miliardi di persone hanno seguito il suo funerale nel 1997.