Il messaggio di Corona a Totti: “Sei un grande uomo, mi dispiace per i tuoi figli”

Corona su Instagram: “Totti, grande uomo”

Dopo una settimana dal maxi litigio in diretta con Ilary Blasi, Fabrizio Corona ha deciso di tendere una mano a Francesco Totti.

Come molti ricorderanno, Corona e la Blasi avevano dato vita ad un duello rusticano durante la puntata del Grande Fratello VIP, dove la conduttrice del format aveva ricordato all’ex fotografo l’episodio del presunto tradimento dell’ex capitano della Roma con Flavia Vento: una voce messa in giro proprio da Corona.

Ora, l’ex re dei paparazzi si è affidato alla sua bacheca Instagram per rivolgere un messaggio a Francesco Totti. Un testo carico di stima e affetto per uno dei giocatori più importanti nella storia del calcio italiano.

“Sei un grande uomo. Ti ho sempre stimato e ci siamo sempre rispettati – scrive Corona – Sei la storia del calcio italiano e sei l’unico pulito, onesto e attaccato ai valori in questo mondo di corrotti, in cui contano solo i soldi, gli status simbol e le cose effimere. Tu facevi il tuo lavoro con passione, come io facevo il mio, pur essendo moralmente criticabile, ma era pur sempre il mio lavoro e io lo amavo”.

“Stimo e rispetto te e i tuoi figli”

“Mi dispiace per ciò che è successo e mi dispiace per te e per i tuoi figli – prosegue Corona nel suo messaggio – La mia stima rimane immutata e mi lega a te un ricordo indelebile, le emozioni che ci hai fatto vivere, a me e ai detenuti della cella 116, quel giorno durante la tua ultima partita, nel tuo stadio, con la tua maglia, mentre davi il tuo addio al calcio. Onore a te capitano, continuo a stimare te e rispettare te e i tuoi figli”.

