Sweatcoin, l’app ti paga davvero per camminare? Online la polemica

Un vero e proprio ‘boom’ di download nell’arco di pochi giorni. Sono tantissimi gli italiani che hanno scaricato Sweatcoin, app che promette di pagare l’utente che la utilizza semplicemente camminando, arrivando addirittura a promettere in regalo un iPhone X a 21 milioni di passi. L’applicazione è stata sviluppata nel 2016, è frutto dell’idea di due ragazzi russi, ma solo di recente è sbarcata in Italia ed in centinaia di migliaia l’hanno già installata sul proprio smartphone, allettati dalla promessa della monetizzazione dei chilometri percorsi a piedi. Obiettivo degli ideatori è quello di portare le persone a fare esercizio fisico, stimolati dal fatto che muovendosi e adottando uno stile di vita sano si verrà pagati.

Swaetcoin, come funziona l’app

La ricompensa prevede, nello specifico, 0,95 sweatcoin ogni 1000 passi percorsi: la moneta del sudore potrà così essere accumulata per poi spendere la somma guadagnata acquistando prodotti di vario tipo raggiungendo un apposito sito e comprando ad esempio televisori, kindle e smartphone oltre ad abbonamenti ad app, vestiti e scarpe, fino alle miglia aeree e agli audiolibri. Dopo la registrazione, fornendo i dati richiesti, il conteggio dei chilometri percorsi parte immediatamente. L’importante è che lo smartphone sia sempre acceso quando si cammina e che lo si faccia all’aperto in quanto i passi al chiuso non vengono conteggiati. Al raggiungimento di 20mila sweatcoin, pari a 21 milioni di passi, si conquista un iPhone X. Altro importante dettaglio da considerare è il fatto che l’app deve essere aperta sempre in background perchè se chiusa non conteggia i passi.

I limiti di Sweatcoin

Non tutto è ‘oro’ quel che luccica. Sweatcoin ha infatti alcuni limiti che stanno generando non poche polemiche. Su tutti il fatto che nella versione base l’app non consente di accumulare un quantitativo superiore alle cinque monete al giorno. Chi copre nell’arco di una giornata un quantitativo di km superiore ai cinquemila passi non trarrà alcun beneficio e non accumulerà ulteriori sweatcoin. Solo con la versione premium, a fronte di un pagamento mensile in sweatcoin, sarà possibile percorrere km illimitati e raccogliere allo stesso modo monete senza limiti.