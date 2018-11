Avril Lavigne morta e sostituita da un’attrice? La risposta arriva dalla stessa cantante

La cantante canadese Avril Lavigne è al centro di una teoria della cospirazione secondo la quale la Avril Lavigne che tutti noi vediamo esibirsi ed apparire in televisione non sarebbe la Avril “originale”. La vera Avril Lavigne sarebbe morta suicida e sarebbe stata sostituita da un’attrice. Questa teoria ha preso piede per spiegare alcuni strani cambiamenti della giovane artista notati dai fan più appassionati che nel corso degli anni hanno seguito l’andamento sua carriera.

Una persona diversa sta interpretando, quindi, il ruolo di Avril Lavigne? Della vicenda avevamo già parlato più di un anno fa. Vi proponiamo qui il link che vi indirizzerà ad un nostro articolo più approfondito in merito a questa storia che vede protagonista l’artista canadese e che si arricchisce, adesso, di una “nuova puntata”: sono arrivate le dichiarazioni della diretta interessa. Vediamo dunque cos’ha dichiarato.

Avril Lavigne risponde sulla teoria della cospirazione: “Alcuni pensano che io non sia io. Perché?”

Avril Lavigne, l’artista canadese che ha raggiunto il successo nel 2002, sarebbe morta suicida pochi anni dopo, intorno al 2003 o al 2005. La giovane non avrebbe retto la pressione mediatica scaturita da quel successo ed avrebbe deciso di farla finita.

La sua casa discografica avrebbe pensato di non divulgare la notizia della sua morte– per non perdere introiti- e di sostituirla con una sua sosia, di nome Melissa Vandella. Di questo sono convinti molti dei suoi fan che hanno notato dei cambiamenti giudicati “strani” in lei, nel corso degli anni. Ora Avril Lavigne, già a conoscenza di questa teoria della cospirazione, è tornata a parlarne.

“Alcune persone pensano che io non sia davvero io, il che è così strano. Perché dovrebbero pensarlo?“, ha ribadito Avril Lavigne sulla vicenda. La dichiarazione è arrivata durante una puntata di un programma radiofonico australiano condotto da Kyle Sandilands e Jackie O. I conduttori hanno chiesto ad Avril, intervenuta per promuovere il suo singolo “Head Above Water”, di dire due parole in merito a questa teoria, al limite del fantascientifico.

Ma la smentita della Lavigne era già arrivata mesi fa, su Facebook. Esattamente nel novembre del 2017, quindi un anno fa, la cantante aveva confermato in diretta sul social di non essere morta. Successivamente aveva sostenuto che la strana voce fosse stata messa in circolo perché la gente si era annoiata ed aveva bisogno di qualcosa di cui parlare.

