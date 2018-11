Estrazioni Lotto e Superenalotto di questo sabato 3 novembre.

Anche oggi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto catalizzeranno l’attenzione di milioni di italiani che sperano nel colpo fortunato, e noi di Newnotize.it vi aggiorneremo in diretta sui numeri estratti.

Dopo la giusta sosta di giovedì 1 novembre, in rispetto della festa di tutti i Santi, le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano oggi, sabato 3 novembre. Il jackpot del Superenalotto attira ancora numerose persone. Ormai montepremi sfiora i 58 milioni di euro.

Il jackpot del Superenalotto manca da un bel pò, l’eventuale vincita del 6 potrebbe rendere ad una famiglia italiana la possibilità di cambiare la propria vita e perchè no di aiutare molte altre persone. Non è così?

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto in diretta

LOTTO

BARI 83 49 58 68 65

CAGLIARI 90 78 76 88 64

FIRENZE 89 9 1 35 88

GENOVA 20 50 70 5 3

MILANO 31 26 4 39 18

NAPOLI 75 74 3 58 46

PALERMO 48 77 80 75 4

ROMA 72 6 25 11 20

TORINO 74 81 9 66 80

VENEZIA 21 63 46 27 38

NAZIONALE 19 75 32 30 49

Estrazioni del Superenalotto 3 novembre



NUMERI VINCENTI: 79 23 86 35 40 87

Numero Jolly: 13

Numero SuperStar: 85

10eLotto

6 9 20 21 26

31 48 49 50 58

63 72 74 75 77

78 81 83 89 90

Numero Oro 83

Doppio Oro 83 49

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessun vincitore

Punti 5+1: nessun vincitore

Punti 5: ai 5 vincitori vanno 45.546,69 euro

Punti 4: ai 438 vincitori vanno 525,90 euro

Punti 3: ai 19.086 vincitori vanno 36,50 euro

Punti 2: ai 349.693 vincitori vanno 6,31 euro.

SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella: nessun vincitore

4 Stella: ai 7 vincitori vanno 52.590,00 euro

3 Stella: agli 84 vincitori vanno 3.650,00 euro

2 Stella: ai 1.353 vincitori vanno 100,00 euro

1 Stella ai 9.837 vincitori vanno 10,00 euro

0 Stella ai 24.733 vincitori vanno 5,00 euro

Avviso importante: Gioca responsabile

Una cifra come quella del Superenalotto può cambiare la vita a chiunque. Questo è certo. Inoltre, tentare la vittoria del Jackpot costa soltanto un euro: una cifra veramente irrisoria se paragonata a quella che si può vincere. Il problema, tuttavia, sorge quando i giocatori si fanno prendere un po’ troppo la mano. Ricordiamo che sono centinaia di migliaia le persone ludopatiche in Italia e che il gioco va gestito in maniera responsabile. Quella della ludopatia è una vera e propria emergenza in Italia e per questo sono nati numerosi centri in tutta la Penisola per la cura di questa malattia. Basta telefonare al numero verde che compare tra gli altri anche sul sito di Lottomatica per ricevere assistenza immediata.