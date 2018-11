Incidente stradale mortale alla rotonda autostradale, coinvolte tre persone

Una donna di 44 anni che viaggiava insieme al marito, a bordo di una Chevrolet Matiz, ha perso la vita stamane nei pressi di una rotonda autostradale. Il gravissimo incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle ore 05:00 di questa mattina a Dalmine (Bergamo, Lombardia), in Via Roggia Serio Grande: la vettura aveva da poco superato il McDonald’s che si trova nelle vicinanze.

Incidente stradale mortale a Dalmine, la vettura si è schiantata contro un palo

L’incidente stradale mortale che ha tolto la vita ad una donna cubana di 44 anni (ma da tempo residente a Treviglio) è avvenuto perché il conducente della vettura sulla quale la donna viaggiava ha perso il controllo dell’automobile. Alla guida della Chevrolet Matiz un connazionale della donna di 45 anni.

Per la donna, che viaggiava seduta sul sedile posteriore dell’auto, non c’è stato nulla da fare. è morta sul colpo. Feriti invece il coetaneo cubano ed il marito della vittima, un italiano di 42 anni che era seduto sul sedile anteriore lato passeggero. Le condizioni dell’uomo di origini cubane sono critiche e per questo è stato ricoverato, in prognosi riservata, presso l’Ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

I Carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno effettuato i rilevamenti del caso sul luogo del drammatico incidente. Anche la Chevrolet Matiz è stata sequestrata per effettuare tutti i controlli che verranno ritenuti necessari. La salma della donna è stata restituita ai familiari.

Stando ad una prima ricostruzione fornita dalle Forze dell’Ordine, la vettura si sarebbe schiantata contro un palo perché il conducente aveva perso il controllo del mezzo. Pare che i tre stessero rincasando dopo aver trascorso una serata in discoteca, a Curno.

Maria Mento

