Malore per Al Bano Carrisi, arrivano le rassicurazioni del suo staff: “Sta bene”

Al Bano Carrisi non partecipa a Domenica Live: prima la paura sulle sue condizioni di salute, dopo le buone notizie

Ieri sera, dopo untenutosi a. Da quel momentodel cantante di, fino a quando nel pomeriggio di oggi non sono arrivate– da parte del suo staff- sul suo stato di salute.

Nel pomeriggio di oggi Al Bano Carrisi sarebbe dovuto figurare tra gli ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live. Il cantante ha però dato forfait a causa di un malore accusato ieri sera, dopo una sua esibizione canora a Zurigo.

Così Barbara D’Urso ha annunciato il mancato arrivo di Al Bano in studio da lei: “Al Bano è stato male. Doveva entrare proprio qui tra un’oretta, ma non abbiamo sue notizie. Stamattina non è sceso dall’aereo, dove avevamo mandato il nostro autista. Abbiamo telefonato, ha risposto un amico e ci ha detto che è stato male e che stanno aspettando i medici“.

Poco dopo le parole pronunciate dalla conduttrice sono arrivate le buone notizie sulla salute di Al Bano, date sia dai membri del suo staff sia da alcuni membri della famiglia e riportate dall’Agenzia Ansa. Il cantante è in buone condizioni di salute e lunedì, come previsto da programma, partirà per la Cina dove inizierà un tour.

Soltanto un grande spavento, a quanto pare, motivato anche dai passati problemi di salute accusati dall’ex marito di Romina Power, ripresosi alla grande da due infarti ed un’ischemia. Non mancano, naturalmente, anche le teorie dei complottisti che hanno già lanciato l’ipotesi di una motivazione occulta (diversa dal malore addotto) per la sua mancata partecipazione a Domenica Live.

(Foto d’archivio)

Maria Mento

NewNotizie.it è anche stato selezionato dal nuovo servizio di Google

News. Clicca sul seguente url per non perdere le nostre news:

http://bit.ly/NewNotizieNews